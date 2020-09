Елджея та Моргенштерна звинуватили в плагіаті на гурт "Руки Вверх"

Російські репери Елджей та Моргенштерн презентували кліп на спільний трек Lollipop. Фанати звинуватили музикантів у плагіаті.

За вісім годин ролик набрав понад 500 тисяч переглядів на Youtube-каналі Sayonara Boy. Шанувальники відзначали, що їм сподобалася пісня, але мелодія композиції нагадує їм хіт гурту "Руки Вверх!" – "Песенка" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Відзначимо, трек був настільки популярний в 1990-х роках, що німецький гурт ATC випустив кавер-версію пісні англійською мовою – All Around The World.

"Пісня крута, але все одно плагіат", "Це мелодія "Руки Вверх!", "Дитячий ранок якийсь. Ще й мелодію плагіатять. Нічого самі зробити не можуть", – написали в коментарях.

Моргенштерн та Елджей потрапили в скандал через плагіат. Скриншот YouTube

