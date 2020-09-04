Елджея та Моргенштерна звинуватили в плагіаті на гурт "Руки Вверх"
Російські репери Елджей та Моргенштерн презентували кліп на спільний трек Lollipop. Фанати звинуватили музикантів у плагіаті.
За вісім годин ролик набрав понад 500 тисяч переглядів на Youtube-каналі Sayonara Boy. Шанувальники відзначали, що їм сподобалася пісня, але мелодія композиції нагадує їм хіт гурту "Руки Вверх!" – "Песенка" (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).
Відзначимо, трек був настільки популярний в 1990-х роках, що німецький гурт ATC випустив кавер-версію пісні англійською мовою – All Around The World.
"Пісня крута, але все одно плагіат", "Це мелодія "Руки Вверх!", "Дитячий ранок якийсь. Ще й мелодію плагіатять. Нічого самі зробити не можуть", – написали в коментарях.
Элджей & MORGENSHTERN – Lollipop: дивитися кліп
Руки Вверх! – Песенка: дивитися кліп
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Настя Каменських/NK презентувала кліп на трек A Huevo зі свого першого іспаномовного альбому Ecléctica.