Ектор Хіменес-Браво вперше показав свій будинок під Києвом. Фото

Суддя популярного шоу "МастерШеф" 48-річний Ектор Хіменес-Браво показав, який має вигляд його будинок під Києвом. Житло розташоване в місті Ірпінь в елітному котеджному районі.

За словами чоловіка, кожен раз, коли він повертається додому, то відчуває себе ніби в Британії. Йому дуже подобається стиль, який переносить його в передмістя Лондона. Про це Хіменес-Браво повідомив на своїй сторінці в Instagram (фото можна побачити нижче).

Знаменитість зазначив, що це місце просто ідеальне для проведення фотосесії, а також ці будинки викликають у нього теплі асоціації з подорожами.

Відзначимо, що Оak Grove Town – котеджне містечко закритого типу. Комплекс перебуває в рекреаційній зоні, між багаторічних дубів. Крім того, тут розташовано всього 13 таунхаусів і 10 котеджів.

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво – канадський та український шеф-кухар колумбійського походження, бізнесмен і телеведучий. Також він суддя проєкту "МастерШеф" і засновник консалтингової компанії Bravo Restaurant Group.

Кулінарна концепція Хіменес-Браво побудована на ідеях мультикультуралізму і інтеграції найрізноманітніших методів приготування їжі. Шеф-кухар – творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній чоловік телеведучої Сніжани Єгорової, український шоумен Антін Мухарський, вперше показав свій заміський будинок, в якому проживає з молодою дружиною Єлизаветою.