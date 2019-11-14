"Зовсім дах поїхав!" Ексзірку "Дом-2" зацькували за голе фото з сином

Зірка скандального телепроєкту "Дом-2" Неллі Єрмолаєва поділилася провокаційним фото зі своїм півторарічним сином Мироном і нарвалася на критику мережі.

Відповідний знімок жінка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вони разом з хлопчиком позували повністю голими.

Неллі Єрмолаєва Фото: instagram/ermolaevanelly

Неллі Єрмолаєва позує голою з сином Фото: instagram/ermolaevanelly

Зазначимо, що багатьох користувачів обурило відверте фото Єрмолаєвої. Вони порахували, що не варто публікувати Мирона без одягу.

"Мені здається, що це фото було б красивіше, якби ви були одягнені. Але може зараз так модно, я не розбираюся", "Ганьба! Як можна голою з дитиною фотографуватися? Розуму немає", "Щось не дуже, ще і з таким великим хлопчиком", "Зовсім дах поїхав", — написали люди.

Неллі, у свою чергу, відповіла недоброзичливцям на критику. Вона заявила, що ті, хто пише їй погані речі — дуже озлоблені й закомплексовані.

"О Боже! Після вчорашньої фотографії стільки всього... Дуже шкода, що деякі з вас, дорогі жінки, дуже озлоблені й закомплексовані. Дивно, що ви не розумієте нічого в мистецтві. Та й взагалі не розумієте, де жахіття, а де органічно і красиво... Спасибі багатьом за адекватність і ваш світогляд. Ми з вами на одній хвилі і це гріє душу", — написала Єрмолаєва.

Неллі Єрмолаєва Фото: instagram/ermolaevanelly

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше американська актриса і модель Кім Кардаш`ян вразила мережу новим знімком для рекламної кампанії власного бренду косметики KKW Beauty. На фотографії зірка позувала оголеною по пояс, тримаючи на руках свою доньку Чикаго прикриваючи нею груди.

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