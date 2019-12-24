"Гаряча і сексуальна!" Ексзірка Disney вразила відвертими фото в бікіні

Американська актриса та співачка Белла Торн, ексзірка фільмів Disney Белла Торн вразила шанувальників відвертими знімками.

Так, на них 22-річна знаменитість позувала в маленькому леопардовому бікіні, обхопивши руками свої хвилясте волосся і продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідні фото Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Белла Торн Фото: pinterest.com

Белла Торн сексуально позує на камеру Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн у відвертому купальнику Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн продемонструвала розкішну фігуру Фото: instagram/bellathorne

Зазначимо, що кадри менше ніж за добу набрали понад 1 млн лайків. Також в коментарях під публікацією шанувальники засипали зірку компліментами.

"Гаряча", "Просто красива, чудова, сексуальна богиня", "У тебе неймовірне тіло", — написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Белла Торн, якими вона дивувала шанувальників в мережі.

Спокуслива Белла Торн Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн оголила груди Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн повністю гола Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн в пікантній фотосесії Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн повністю гола Фото: instagram/bellathorne

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна голлівудська співачка та актриса Майлі Сайрус вразила шанувальників відвертими знімками без бюстгальтера. На них вона позувала в шортах і білій прозорій майці, крізь яку проглядалися соски.

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