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24 грудня • оновлено в 05:45
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"Гаряча і сексуальна!" Ексзірка Disney вразила відвертими фото в бікіні

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Американська актриса та співачка Белла Торн, ексзірка фільмів Disney Белла Торн вразила шанувальників відвертими знімками.

Так, на них 22-річна знаменитість позувала в маленькому леопардовому бікіні, обхопивши руками свої хвилясте волосся і продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідні фото Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Белла Торн

Белла Торн

Фото: pinterest.com

Белла Торн сексуально позує на камеру

Белла Торн сексуально позує на камеру

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн у відвертому купальнику

Белла Торн у відвертому купальнику

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн продемонструвала розкішну фігуру

Белла Торн продемонструвала розкішну фігуру

Фото: instagram/bellathorne

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Зазначимо, що кадри менше ніж за добу набрали понад 1 млн лайків. Також в коментарях під публікацією шанувальники засипали зірку компліментами.

"Гаряча", "Просто красива, чудова, сексуальна богиня", "У тебе неймовірне тіло", — написали люди.

"Гаряча і сексуальна!" Ексзірка Disney вразила відвертими фото в бікіні
"Гаряча і сексуальна!" Ексзірка Disney вразила відвертими фото в бікіні
"Гаряча і сексуальна!" Ексзірка Disney вразила відвертими фото в бікіні
"Гаряча і сексуальна!" Ексзірка Disney вразила відвертими фото в бікіні

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Белла Торн, якими вона дивувала шанувальників в мережі.

Спокуслива Белла Торн

Спокуслива Белла Торн

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн оголила груди

Белла Торн оголила груди

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн повністю гола

Белла Торн повністю гола

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн в пікантній фотосесії

Белла Торн в пікантній фотосесії

Фото: instagram/bellathorne

Белла Торн повністю гола

Белла Торн повністю гола

Фото: instagram/bellathorne

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна голлівудська співачка та актриса Майлі Сайрус вразила шанувальників відвертими знімками без бюстгальтера. На них вона позувала в шортах і білій прозорій майці, крізь яку проглядалися соски.

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Автор
Крістіна Долматова
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