"Гаряча і сексуальна!" Ексзірка Disney вразила відвертими фото в бікіні

Американська актриса та співачка Белла Торн, ексзірка фільмів Disney Белла Торн вразила шанувальників відвертими знімками.
Так, на них 22-річна знаменитість позувала в маленькому леопардовому бікіні, обхопивши руками свої хвилясте волосся і продемонструвавши розкішну фігуру. Відповідні фото Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Белла Торн
Фото: pinterest.com
Белла Торн сексуально позує на камеру
Фото: instagram/bellathorne
Белла Торн у відвертому купальнику
Фото: instagram/bellathorne
Белла Торн продемонструвала розкішну фігуру
Фото: instagram/bellathorne
Зазначимо, що кадри менше ніж за добу набрали понад 1 млн лайків. Також в коментарях під публікацією шанувальники засипали зірку компліментами.
"Гаряча", "Просто красива, чудова, сексуальна богиня", "У тебе неймовірне тіло", — написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Белла Торн, якими вона дивувала шанувальників в мережі.
Спокуслива Белла Торн
Фото: instagram/bellathorne
Белла Торн оголила груди
Фото: instagram/bellathorne
Белла Торн повністю гола
Фото: instagram/bellathorne
Белла Торн в пікантній фотосесії
Фото: instagram/bellathorne
Белла Торн повністю гола
Фото: instagram/bellathorne
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна голлівудська співачка та актриса Майлі Сайрус вразила шанувальників відвертими знімками без бюстгальтера. На них вона позувала в шортах і білій прозорій майці, крізь яку проглядалися соски.
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