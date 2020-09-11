Ексведуча ТСН Бориско зізналася в кризі після звільнення з "1+1"

Ольга Веркалець Люди 14:50, 11.09.2020 Оновлено: 15:14, 11.09.2020

Екс-ведуча програми новин "ТСН" Юлія Бориско, яка нещодавно покинула телеканал "1+1" після 19 років роботи, розповіла про кризу через звільнення.

Як написала зірка на своїй сторінці у Facebook, коли в житті настає складний період, його потрібно сприймати як належне, як "силу росту".

Бориско також згадала, що 10 років тому пережила три кризи, одна з яких трапилася через смерть мами. Тоді жінка зрозуміла, що такі "удари долі" є життєвими іспитами, які повинні чогось навчити. Тепер ведуча переживає ще один складний період через звільнення з телеканалу.

Бориско звільнилася з телеканалу після 19 років роботи.
Facebook Юлія Бориско

"Цю кризу маю намір пройти з іще більшим рівнем свідомості і довіри до життя. Поки що з досягнень: повернувся сон і майже минув дерматит на обличчі, який більше року робив мене схожою на Йова. Цілими днями я блукаю містом і водночас руїною колишньої кар'єри. Так з тіла і психіки виходять токсини", – поділилася телеведуча.

Бориско розповіла про кризи в своєму житті.
Facebook Юлія Бориско

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ведуча ранкової програми "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс заразилася коронавірусом. Її сім'я також здала ПЛР-тести, але результати ще не оголошувалися. Що стосується колег Шовкопляс, то COVID-19 у них не виявили.

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