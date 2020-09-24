Ексучасниця "Танців з зірками" Камінська підігріла чутки про роман з Дікусаром

Українська співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Слава Камінська заінтригувала шанувальників новим фото зі своїм партнером по паркету Дмитром Дікусаром.

Відповідний знімок зірка, яка залишила проєкт в третьому ефірі, опублікувала на особистій сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у спокусливій шкіряній сукні поруч з Дмитром, який був одягнений у класичний чорний костюм. Свою публікацію Камінська доповнила ніжним текстом, адресованим Дікусару.

"Мій партнер, учитель, психолог, друг, partner in crime. Ніщо не буває так вчасно як людина. З його плечем, підтримкою та розумними думками", – написала Камінська, супроводивши текст емодзі у вигляді червоного сердечка.

Зазначимо, що шанувальники відразу ж почали припускати те, що між парою більш ніж дружні стосунки.

"Красиво виглядаєте разом", "Здається, на носі ще один шлюб", "Інтригуєте! А пара симпатична", "Дікусар з ким танцює, з тим і зустрічається", "У вас роман? Вони щось приховують від нас", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Слава Камінська розповіла, як пережила розлучення з пластичним хірургом Едгаром. А також дала поради жінкам, як не "зламатися" після важкого розставання.