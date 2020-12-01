Мовний конфлікт і панічні атаки: Саша Кугат розповіла про участь у "Супер Топ-модель по-українськи"

У сьомому випуску шоу "Супер Топ-модель по-українськи" Саша Кугат покинула проєкт за власним бажанням. У прямому ефірі в Instagram модель розкрила, що саме підштовхнуло її піти.

OBOZREVATEL дізнався, чому Кугат зважилася на такий вчинок і чому їй не вдалося пройти фотосесію, яка повинна була стати її сильним місцем.

Виявилося, що Саша Кугат прийшла в модельний бізнес не відразу. Спочатку їй довелося пройти тернистий шлях і прийняти багато відмов від модельних агентств, перш ніж її нестандартну зовнішність оцінили.

На питання, чому ж вона не здалася за такої кількості відмов, дівчина чесно відповіла: "Коли мені говорять на щось "ні", то мені ще більше хочеться".

Саша Кугат зізналася, що вплинуло на її рішення. Instagram Саші Кугат

Також Кугат зізналася, що в неї були проблеми із зайвою вагою. Вона важила на 8 кілограмів більше, ніж зараз.

Крім цього, ексучасниця проєкту прокоментувала питання, яке хвилює багатьох, про мовний конфлікт на шоу. Так, вона розкрила, чому з іншими учасницями розмовляла лише російською мовою, а з експертами – українською.

"Мене батьки навчили відповідати тією мовою, якою до мене звертаються. Коли зверталися українською, тоді відповідала українською. Коли російською – тоді російською", – відповіла Кугат.

Саша Кугат розповіла також, чому пішла із проєкту. За її словами, все, що вона сказала на шоу, – правда (в ефірі шоу дівчина зізналася, що "недостатньо універсальна для того, що стало там відбуватися". – Ред.).

"Мені ніхто не говорив йти, це не сценарій. Це я сама", – підсумувала модель.

Також вона додала, що панічні атаки перед камерою в неї вже траплялися. Так, Саша згадала свою участь у реаліті "Супермодель по-українськи". Тоді дівчина запанікувала під час фотосесії із вакуумним пакетом.

"В епізоді, де я вилетіла, потрібно було фотографуватися у вакуумному пакеті. З нього відкачали повітря, і потрібно було дихати через трубку. У мене і до цього були дзвіночки клаустрофобії, а ось зараз мене жорстко підстьобнуло. Починало битися серце, я починала задихатися", – згадує Саша.

Саша Кугат зізналася, що вплинуло на її рішення. Instagram Саші Кугат

Також Кугат порівняла свою участь у двох проєктах і зазначила, що під час зйомок і деякий час після шоу "Супермодель по-українськи" в неї було досить багато хейтерів. Зараз же їх практично немає.

"Реальну різницю помітила в тому, що зараз у мене взагалі немає хейтерів. Жодна людина не написала мені гидоту, окрім: "Ти занадто худа", "Твоя худоба нездорово виглядає" порівняно з першим проєктом", – поділилася модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Супер Топ-модель по-українськи" покинули відразу дві учасниці. Після відрядження до Херсонської області пішли з проєкту Саша Кугат і Марго Верховцева.