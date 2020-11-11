Ексучасниця "Супер Топ-модель по-українськи" про шкільний булінг: занурювали головою в унітаз і гасили об руки недопалки

Ексучасниця реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" Аня Сулима відверто розповіла про булінг у шкільні роки.

За її словами, в сучасному світі діти дуже жорстокі. Про це вона заявила в інтерв'ю "Фактам".

"Мене в школі три рази занурювали головою в унітаз. Я і булінг – дві подружки. До 12 років була маленькою мишкою. Мені могли дати "ляща", а я мовчки сиділа на задній парті та терпіла. Дуже сильно била дівчинка Зіна, яка на кілька років старше. До сих пір ходжу зі шрамами – мене тримали і гасили об руки недопалки", – повідомила Сулима.

Аня Сулима розповіла про булінг у шкільні роки IVETTA.UA

Вона вважає, що жодна людина не має права чіпати іншу хоча б пальцем, тим більше знущатися. Пізніше дівчина змогла змінитися, але, за її словами, більшість не можуть і ходять потім затюкані та забиті.

"Діти зараз дуже жорстокі. Прошу, якщо у вас в класі є тихушник-вигнанець, не гнобіть його, не вбивайте, адже булінг дійсно вбиває! Я колись хотіла зістрибнути з даху, тому що "вивозити" це все в дитячому віці неймовірно складно. Ми люди, а не тварини. Допомагайте одне одному, благаю. Батьки, звертаюся до вас: мало слухати дитину, її треба ще й чути. Саме через те, що мене не чули, я дуже рано подорослішала і повинна була сама стояти за себе, вирішувати свої проблеми", – додала модель.

Як повідомляв OBOZREVATEL, четвертий випуск реаліті "Супер Топ-модель по-українськи" закінчився несподіваним рішенням експертів: проект Нового каналу покинула одна з фавориток – Даша Майстренко.