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27 березня • оновлено в 12:25
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Ексучасниця "Ранеток" похвалилася розкішним тілом: пікантне фото

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Російська співачка Олена Третьякова, ексучасниця дівочого поп-гурту "Ранетки" поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому червоному боді, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Лена Третьякова

Лена Третьякова

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова у відвертому боді

Лена Третьякова у відвертому боді

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Третьякової. Вони засипали її компліментами.

Напівоголена зірка з РФ похвалилася розкішним тілом: пікантне фото
Напівоголена зірка з РФ похвалилася розкішним тілом: пікантне фото
Напівоголена зірка з РФ похвалилася розкішним тілом: пікантне фото

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Олени Третьякової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Лена Третьякова

Спокуслива Лена Третьякова

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова продемонструвала "п'яту точку"

Лена Третьякова продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова в пікантній фотосесії

Лена Третьякова в пікантній фотосесії

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова сексуально позує на камеру

Лена Третьякова сексуально позує на камеру

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова повністю гола

Лена Третьякова повністю гола

Фото: instagram/_lenatretyakova_

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників спокусливою фігурою, продемонструвавши її на пікантному фото.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
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