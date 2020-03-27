Ексучасниця "Ранеток" похвалилася розкішним тілом: пікантне фото

Російська співачка Олена Третьякова, ексучасниця дівочого поп-гурту "Ранетки" поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому зірка позувала у відвертому червоному боді, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Лена Третьякова Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова у відвертому боді Фото: instagram/_lenatretyakova_

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Третьякової. Вони засипали її компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Олени Третьякової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Лена Третьякова Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова в пікантній фотосесії Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова сексуально позує на камеру Фото: instagram/_lenatretyakova_

Лена Третьякова повністю гола Фото: instagram/_lenatretyakova_

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників спокусливою фігурою, продемонструвавши її на пікантному фото.

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