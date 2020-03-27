Ексучасниця "Ранеток" похвалилася розкішним тілом: пікантне фото

Російська співачка Олена Третьякова, ексучасниця дівочого поп-гурту "Ранетки" поділилася з шанувальниками пікантним фото.
Так, на ньому зірка позувала у відвертому червоному боді, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Лена Третьякова
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Лена Третьякова у відвертому боді
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового фото Третьякової. Вони засипали її компліментами.
Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Олени Третьякової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Спокуслива Лена Третьякова
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Лена Третьякова продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Лена Третьякова в пікантній фотосесії
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Лена Третьякова сексуально позує на камеру
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Лена Третьякова повністю гола
Фото: instagram/_lenatretyakova_
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська актриса Яна Кошкіна вразила шанувальників спокусливою фігурою, продемонструвавши її на пікантному фото.
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