Ексучасниці гурту "ВІА Гра" вразили мережу виступами на "Танцях з зірками". Відео

За результатами другого випуску шоу "Танці з зірками" в лідерах опинилися колишні учасниці гурту "ВІА Гра": Надія Мейхер з партнером Кирилом Васюком і Санта Дімопулос з Максом Леоновим. Кожна пара отримала від суддів по 37 балів.

Користувачів мережі також вразили виступи співачок. Шанувальники проєкту активно стежать за протистоянням двох зірок, навіть судді відзначили, що між колишніми учасницями "ВІА Гри" буде запекла боротьба. Їхні виступи розмістили на офіційній сторінці програми в Youtube (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Так, Мейхер і Васюк продемонстрували пристрасну самбу під пісню Shakira – La Tortura, а Дімопулос і Леонов – чуттєвий вальс під хіт Michael Jackson – Earth Song.

Виступ Мейхер і Васюка. Скриншот відео

У мережі високо оцінили виступи співачок, але й знайшлися ті, кому не сподобалося те, що їхні танці порівнюють, адже через це створюється "штучне суперництво". Відзначимо, що артистки також стверджують, що між ними ворожнечі немає.

"Сценаристи нічого іншого не можуть придумати, як протистояння Надії і Санти! А нічого, що є ще й інші пари на паркеті, а переможець буде один", "Навіщо людей зіштовхувати лобами і створювати штучне суперництво?", "Санта танцює краще, ніж Мейхер", – написали в коментарях.

Користувачі мережі відзначили, що їм не подобається порівняння Надії та Санти. Скриншот

Користувачі мережі негативно відреагували на порівняння виступів співачок. Скриншот

Надія Мейхер та Кирило Васюк: дивитися виступ

Санта Дімопулос та Макс Леонов: дивитися виступ

Як повідомляв OBOZREVATEL, вагітна Ілона Гвоздьова, яка покинула "Танці з зірками" в другому випуску разом з гумористом Дмитром Танковичем, прокоментувала виліт з шоу. Також хореографиня звернулася до хейтерів, які активно її засуджували за участь в проєкті на останніх місяцях вагітності.