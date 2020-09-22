Ексучасник "Ласкового мая" виявився одним з керівників знаменитої секти

У Курагинский районі Красноярського краю РФ затримали засновника "Секти Віссаріона" Сергія Торопа, а також його соратника – ексбарабанщика "Ласкового мая" Вадима Редькіна.

Про це повідомляється на офіційному сайті Слідчого комітету. Зазначається, що чоловіки були виявлені спецзагоном ФСБ в селищі Жаровськ за 20 кілометрів від Петропавлівки. Це місце послідовники церкви називають "Обитель Світанку". Зараз їх вивезли на вертольоті у невідомому напрямку (фото і відео дивіться нижче).

Затриманим пред'являть звинувачення за двома статтями – 111 і 239 КК РФ – "Умисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю" і "Створення некомерційної організації, що зазіхає на особистість і права громадян". У разі визнання провини лідерів секти їм може загрожувати штрафи до 200 тисяч рублів і позбавлення волі на строк до 12 років.

До речі, Вадим Редькін працював прессекретарем Віссаріона, його часто називали "правою рукою нового Христа". У минулому він співав в ансамблі "Інтеграл", створеному Барі Алібасовим, і виступав з гуртом "Ласковий май".

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