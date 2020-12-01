Ексучасник "Холостячки" Шатирко: я закохався і хотів догодити, але жінкам це не подобається

Співак і шоумен, учасник проєкту "Холостячка" на СТБ Андрій Шатирко, який покинув шоу на шостому тижні, розповів, як пережив "виліт" з програми.

Також в ексклюзивному коментарі для OBOZREVATEL Шатирко назвав свої головні помилки на шоу "Холостячка" і озвучив ім'я учасника, який, на його думку, гідний побудувати відносини з Ксенією Мішиною. Також, з нагоди завершення участі в шоу Андрій презентував зворушливий кліп на пісню "Плач" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За словами екс-учасника реаліті, він дійсно закохався в Ксенію, і саме це завадило йому проявити себе в повній мірі. При цьому чоловік вважає, що не допустив грубих помилок під час спілкування з Мішиною.

Андрій Шатирко і Ксенія Мішина. Instagram Андрія Шатирка

"Я вважаю, що коли людина закохана, вона іноді перебільшує увагу, бажання сподобатися і просто робить дурниці. Помилки не було, я просто закохався і намагався робити все, щоб їй сподобалося. А це не завжди подобається жінкам", – поділився Андрій.

Він також додав, що після проєкту вони з головною героїнею "Холостячки" продовжили спілкуватися, але чоловік намагається це не обговорювати публічно.

Крім цього, за словами Шатирка, з решти в проєкті учасників на перемогу в реаліті найбільш заслуговує юрист Євген Ковтуненко.

"Я вважаю, що Євген Ковтуненко більше за інших заслуговує будувати відносини з Ксенією Мішиною. Він – це я через 7 років: стриманий, розумний, мужній і досить активний і в бізнесі, і по життю", – висловився Андрій Шатирко.

Андрій Шатирко розповів, чому пішов з "Холостячки". Instagram Андрія Шатирко

Що стосується тих, з ким йому не вдалося побудувати дружні стосунки протягом участі в проєкті "Холостячка" – Шатирко назвав двох екс-учасників реаліті:

У мене не виходило спілкуватися тільки з Назаром Дзівульським і Костянтином Скрипарчуком.

"Вони досить поверхнево спілкувалися зі мною і з іншими учасниками", – підсумував Андрій.

Шатирко і Мішина на проєкті "Холостячка". Instagram Андрія Шатирко

Зазначимо, після того, як Шатирко покинув реаліті-шоу "Холостячка", він презентував відверту пісню "Плач", яка знаменує завершення історії між ним і Ксенією Мішиною. Кліп за перші два дні після прем'єри набрав понад один мільйон переглядів на YouTube.

"Я душу вклав в проєкт "Холостячка", тому душу мою не чіпайте. Я відкрився Ксенії зі свого боку щирого романтика. В цьому є я. Але варто не забувати також про мою чоловічу, сильну і міцну сторони, яку я просто не розкрив в ході реаліті. Я повністю прожив цей проєкт", – поділився шоумен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в шостому випуску реаліті "Холостячка" Андрій Рибак організував романтичне побачення з Ксенією Мішиною. Учасник зробив акценти на тактильних відчуттях і усамітненні, тому обрав місцем для зустрічі з головною героїнею SPA. До слова, в кінці вечора відбувся довгоочікуваний поцілунок пари.