Екстрено прооперували: відомий російський режисер потрапив до лікарні

Народному артисту Росії, відомому режисеру та сценаристу Сергію Соловйову зробили екстрену операцію.

Як повідомляє Telegram-канал "Mash", знаменитість поскаржився на сильний біль в лівій нозі — його привезли в лікарню і діагностували інфільтрат нижніх кінцівок. Це скупчення в тканинах організму клітинних елементів з домішкою крові та лімфи.

Сергій Соловйов Фото: gazeta.ru

Крім того, наголошується, що Соловйов також хворіє на діабет, що ще більше ускладнює ситуацію. Однак операція пройшла успішно, режисер зараз в реанімації.

Сергій Соловйов Фото: dp.ru

До слова, Сергій Соловйов поставив понад 20 кінокартин, в тому числі "Чужа Біла та Рябий", трилогію "АССА", фільми "Три сестри", "Ніжний вік", "Про любов", "2-Асса-2", "Анна Кареніна" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна російська співачка, представниця музичного лейбла Black Star Клава Кока потрапила в лікарню.

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