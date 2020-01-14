Екстрено прооперували: відомий російський режисер потрапив до лікарні

Народному артисту Росії, відомому режисеру та сценаристу Сергію Соловйову зробили екстрену операцію.
Як повідомляє Telegram-канал "Mash", знаменитість поскаржився на сильний біль в лівій нозі — його привезли в лікарню і діагностували інфільтрат нижніх кінцівок. Це скупчення в тканинах організму клітинних елементів з домішкою крові та лімфи.
Сергій Соловйов
Фото: gazeta.ru
Крім того, наголошується, що Соловйов також хворіє на діабет, що ще більше ускладнює ситуацію. Однак операція пройшла успішно, режисер зараз в реанімації.
Сергій Соловйов
Фото: dp.ru
До слова, Сергій Соловйов поставив понад 20 кінокартин, в тому числі "Чужа Біла та Рябий", трилогію "АССА", фільми "Три сестри", "Ніжний вік", "Про любов", "2-Асса-2", "Анна Кареніна" та інші.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна російська співачка, представниця музичного лейбла Black Star Клава Кока потрапила в лікарню.
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