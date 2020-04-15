Вирізала жир, перекроювала обличчя: як змінювалася 71-річна Алла Пугачова після пластики

Радянська і російська співачка, примадонна російської естради Алла Пугачова 15 квітня відзначає свій день народження. Їй виповнюється 71 рік.

Не секрет, що протягом всієї своєї кар'єри Пугачова сильно змінювалася: вона сильно худла і гладшала, кардинально змінювала імідж, а також не раз вдавалася до послуг пластичних хірургів. У день народження артистки OBOZREVATEL згадував, як Алла Пугачова змінювалася з роками.

Алла Пугачова зараз instagram.com/alla_orfey

Так, у своєму немолодому віці 71-річна Алла Пугачова захоплює шанувальників навдивовижу схудлою фігурою.

Якщо в колишні часи при зрості 162 см вага Пугачової сягала 64 кг і більше, то зараз Алла Борисівна виглядає помітно стрункішою, що регулярно демонструє в своєму Instagram.

Причому, за чутками, так сильно схуднути примадонні вдалося, вдавшись до ліпосакції.

Також Аллі Борисівні приписують кругову підтяжку обличчя і підборіддя, блефаропластику, усунення мішків під очима, пластику носа та скул.

Більш того, колись невдала пластична операція ледь не коштувала життя Пугачовій. Так, у 90-х роках вона вирішила продовжити собі молодість за допомогою пластики грудей, обличчя, а також видалити більше 10 кг підшкірного жиру.

Згоду на проведення такої серйозної і ризикової операції дали медики в Цюріху, Швейцарія. Прокинувшись після наркозу, Алла Борисівна була задоволена результатом, але через деякий час, після повернення до Москви, її стан погіршився.

Пугачову довелося госпіталізувати – у співачки піднялася температура, а потім вона і зовсім втратила свідомість. Причиною цього було відторгнення грудних імплантів, і як наслідок – найсильніша інтоксикація організму. Московські лікарі буквально витягали її з того світу – виводили з клінічної смерті.

Пропонуємо нижче побачити, як змінювалася зовнішність Алли Пугачової з роками:

70-ті роки

Алла Пугачова в молодості

Алла Пугачова в молодості

80-ті роки

Алла Пугачова в молодості

Алла Пугачова в молодості

Алла Пугачова в молодості

Алла Пугачова в молодості

Алла Пугачова в молодості

Алла Пугачова в молодості

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Алла Пугачова

90-ті

За словами експертів, з 90-х років співачка починає експериментувати із зовнішністю і стилем. Балахони, пишні зачіски, яскраві вбрання. В цей час співачка намагається схуднути, але безуспішно. Подейкують, що наприкінці 90-х примадонна зробила ліпосакцію й кругову підтяжку обличчя.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Алла Пугачова

2000 рік

Алла Пугачова

2004 рік

Співачка продовжує худнути, але не зраджує балахонам довжини міні. Експерти стверджують, що в 2005 році Пугачова зробила блефаропластику.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Алла Пугачова

2005

Алла Пугачова

Алла Пугачова

2006

Алла Пугачова

2007

Алла Пугачова

2008

Алла Пугачова

2011

У 2011 році співачка погладшала, через що її обличчя стало опухлим.

Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін

Алла Пугачова

2013

Пугачова схудла, а її обличчя помітно посвіжіло. Пластичні хірурги стверджують, що співачка зробила кругову підтяжку обличчя, блефаропластику.

Алла Пугачова після схуднення

Алла Пугачова

2014

Алла Пугачова

2015

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін

2016

Алла Пугачова

Алла Пугачова

2017

Співачка виглядає приголомшливо. Вона сильно схудла і може собі дозволити як обтягуючі сукні, так і відверто молодіжні образи з джинсами і шкіряними штанами.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Алла Пугачова

2018 рік

Алла Пугачова

2019 рік

Алла Пугачова

2020 рік

На початку 2020 року папараці звернули увагу на те, що примадонна зробила нову "пластику".

Як повідомило видання Super, за допомогою одного з "зоряних" хірургів Пугачова зробила пластику підборіддя, вік, а також підтягування обличчя.

Алла Пугачова

Алла Пугачова

Цікаво, що пізніше артистка прокоментувала ці чутки. Співачка не стала заперечувати, що дійсно зверталася за допомогою до професіоналів, однак не надто захоплювалася. "Оскільки мені не можна загальний наркоз, я робила маленькі підтягування... Нитки – це жахливо. Лише легкі операції. У мене просто хороша шкіра і хороші друзі пластичні хірурги, які не беруться за такі речі", – підкреслила Алла Борисівна.

Фото: instagram.com/alla_orfey, fresher.ru, goodhouse.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Пугачова поділилася зворушливим відео зі своїми дітьми – 6-річними Гаррі та Лізою, на якому показала, чим вони займаються на карантині.