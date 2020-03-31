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31 березня • оновлено в 08:54
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Ексстиліст Пугачової розкрив правду про її шлюб з Кіркоровим

6.1т
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Колишній стиліст Алли Пугачової Джордж Ровалс заявив, що шлюб примадонни й Філіпа Кіркорова був грою, а між артистами не було почуттів.

Таку заяву Ровалс зробив у коментарі виданню Собеседник.ru.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров

hellomagazine.com

Так, на думку стиліста, Кіркоров не кохав Пугачову, а вона, в свою чергу, також не мала до нього почуттів.

"Стосунки Алли й Філіпа – гра! Після концерту одружилися, потім п'ятдесят відсотків від усіх заробітків Філіпа отримувала Пугачова. Якщо вважаєш, що це кохання-зітхання, то ти – дурень. Люди у нас наче стадо баранів. Що скажуть їм, у те й вірять!",говорить Ровалс.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова

podrobnosti.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джордж Ровалс різко висловився про орієнтацію Філіпа Кіркорова і закликав артиста зробити камінг-аут.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Філіп Кіркоров Алла Пугачова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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