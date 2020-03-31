Колишній стиліст Алли Пугачової Джордж Ровалс заявив, що шлюб примадонни й Філіпа Кіркорова був грою, а між артистами не було почуттів.

Таку заяву Ровалс зробив у коментарі виданню Собеседник.ru.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров hellomagazine.com

Так, на думку стиліста, Кіркоров не кохав Пугачову, а вона, в свою чергу, також не мала до нього почуттів.

"Стосунки Алли й Філіпа – гра! Після концерту одружилися, потім п'ятдесят відсотків від усіх заробітків Філіпа отримувала Пугачова. Якщо вважаєш, що це кохання-зітхання, то ти – дурень. Люди у нас наче стадо баранів. Що скажуть їм, у те й вірять!", – говорить Ровалс.

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова podrobnosti.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Джордж Ровалс різко висловився про орієнтацію Філіпа Кіркорова і закликав артиста зробити камінг-аут.

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