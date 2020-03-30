Колишній стиліст російської співачки Алли Пугачової Джордж Ровалс різко висловився про орієнтацію Філіпа Кіркорова й закликав артиста зробити камінг-аут.

Так, слова Ровалса цитує видання Собеседник.ru.

Філіп Кіркоров tvc.ru

"Філіп за характером ніколи не був хлопчиком, швидше – ніжною дівчинкою. За його поведінкою видно. Подивися, як він ручки складає. Я не проти, це дала природа. Але ти скажи достойно. Як Елтон Джон сказав: "Я – гей!". І нічого страшного. Будь мужиком! У нас таких, як Кіркоров, – повно, включаючи деяких колишніх ведучих з Першого каналу. Але всі соромляться відкрито говорити. Потім насильно одружуються і народжують. Що ви сперму переливає з однієї баночки в іншу? Візьміть, переспіть з нормальною тіткою й скажіть, що це мати твоїх дітей!", – вважає Ровалс.

Філіп Кіркоров cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що діти Філіпа Кіркорова - 8-річна Алла-Вікторія і 7-річний Мартін - зганьбили співака через Аллу Пугачову.

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