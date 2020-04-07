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7 квітня • оновлено в 08:49
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Ексспівробітниця звинуватила Самойлову в махінаціях: що трапилося

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Колишня співробітниця магазину одягу, власницею якого є Оксана Самойлова, Інна Єгорова звинуватила зірку Instagram у махінаціях.

Як повідомляє Starhit, за словами жінки, Самойлова несправедливо обійшлася зі своїми співробітниками.

Оксана Самойлова й Джиган

Оксана Самойлова й Джиган

Instagram @samoylovaoxana

Так, Єгорова стверджує, що в магазині Самойлової їй обіцяли офіційне працевлаштування з білою зарплатою, проте гроші видавали лише готівкою на руки. Через що вона навіть звернулася до суду.

"Єгоровій не виплатили заробітну плату, забрали трудову книжку й не віддавали. Керівники обіцяли офіційне працевлаштування з хорошою білою зарплатою, але гроші видавали лише готівкою на руки. Все це ми пояснили судді. Та вислухала й суд пішов до нарадчої кімнати, а через кілька хвилин виніс рішення не на користь позивача Єгорової", – каже адвокат.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Сама Інна вважає, що розлучення з Джиганом – бумеранг за махінації.

"Ось і бумеранг особисто від мене повернувся. Я ж обіцяла, що рано чи пізно все повернеться. Документи хоч повернула б мені! І в суд з'явилася б, якщо вся така "правильна", – заявила колишня співробітниця.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Instagram @samoylovaoxana

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оксана Самойлова зізналася, що болісно переносить розрив з чоловіком, українським репером Джиганом. За словами жінки, вона "розбита на тисячу шматочків" і "проживає особисте пекло".

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Автор
Анна Міхно
Особа
Оксана Самойлова
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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