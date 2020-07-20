Екссолістка "ВІА Гри" Санта Дімопулос візьме участь в новому сезоні "Танців з зірками"

Українська співачка, модель і екссолістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос візьме участь у четвертому сезоні шоу "Танці з зірками", яке стартує восени на телеканалі "1+1".

Зірка прийняла традиційну естафету #танціззіркаміchallenge від другої учасниці проєкту, співачки Надії Мейхер. Відповідне відео вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Головна новина літа! Я приймаю естафету #танціззіркаміchallenge від Надії Мейхер", – написала Дімопулос.

Санта Дімопулос візьме участь у четвертому сезоні "Танців з зірками" (Instagram Санти Дімопулос)

Артистка також кинула виклик зірці серіалів "Спіймати Кайдаша" і "Кріпосна" Тарасу Цимбалюку. Вже скоро стане відомо, чи погодиться актор брати участь в шоу.

Також незабаром відкриються імена ведучих і четвертого судді "Танців з зірками". Вже відомі імена трьох представників журі на шоу. Ними стали балерина Катерина Кухар, телезірка Влад Яма і легендарний хореограф Григорій Чапкіс.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярного українського співака Олега Винника, якого назвали першим учасником нового сезону шоу "Танці з зірками" на "1+1", поставили в пару з хореографом Оленою Шоптенко.