Екссолістка "ВІА Гри" прокоментувала чутки про роман з Меладзе

Колишня учасниця "ВІА Гри" Еріка Герцег заявила, що її дратували чутки про її нібито роман з продюсером гурту Костянтином Меладзе.

Так, за словами дівчини, вона вже три роки перебуває в стосунках з бізнесменом, імені якого не бажає розкривати. Тому вважає недоречним, коли їй приписують інші романи. Про це Герцег повідомила в інтерв'ю YouTube-каналу "Balu KZ/Тимур Балу" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я прочитала про це, коли вже збиралася спати. Мені стало погано, я заплакала, пішла у ванну і видихнула. Коханий відразу відчув, що мені погано. Я спочатку вирішила приховати від нього все це, але потім розповіла. Він подивився, що про мене пишуть і сказав: "Тішся безкоштовному піару! Тобі навіть платити нічого не треба! "Мене дратували питання про Костю, ось чесно, але у мене все одно запитували про нього. Не знаю, кому треба було розпускати такі чутки", – заявила вона.

Костянтин Меладзе і Еріка Герцег ptoday.ru

Співачка також висловилася про конкуренцію з Вірою Брежнєвою. Після відходу з "ВІА Гри" Герцег поїхала до Казахстану. Деякі шанувальники були впевнені, що це сталося через зв'язок з Меладзе і ревнощі Брежнєвої.

"Я не знаю Віру близько, тільки можу сказати: вона мудра жінка, у неї сім'я, проєкти. Вона велика молодець. Ну яка я їй конкурентка?! Мені ніколи не хотілося чужого щастя й успіху, я заберу тільки своє. Думаю, що Віра займається своїми справами. Впевнена, що коли вона побачила новину про наш з Костею романі, їй було дуже неприємно!" – підсумувала Герцег.

Еріка Герцег скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явився список найдорожчих ескортниць Росії з їхніми розцінками. Несподівано в рейтингу опинилася солістка гурту "ВІА Гра" Еріка Герцег.