Екссолістка "ВІА Гри" поділилася рецептами щасливого шлюбу

Українська співачка, модель та екссолістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос напередодні старту проєкту каналу "1+1" "Майже колишні" поділилася своїми рецептами щасливого шлюбу. Артистка вже 5 років перебуває в сімейному союзі з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

Про це йшла мова в інтерв'ю сайту ТСН.ua. За словами Дімопулос, секрет щасливих та гармонійних відносин полягає в постійному спілкуванні з партнером, прояві тактильності, наявності спільних інтересів та у спільному розвитку.

"По-перше, це спілкування зі своїм чоловіком – з відкритим серцем та повним кохання. По-друге, у стосунках дуже важлива тактильність – обійми, поцілунки. Саме вони надають відчуття близькості й безпеки для жінки. Щоб ваш шлюб був міцним та щасливим, у кожного партнера повинні бути свої інтереси та свій особистий простір – нам всім іноді важливо побути наодинці з собою. Але водночас, якщо ви пара або чоловік та дружина, у вас повинні бути й спільні інтереси, адже сім'я – одне ціле. Щоб з роками ваші стосунки не згасали, необхідно над ними працювати щодня: розвиватися духовно, розумово і фізично, а головне – робити це разом", – розповіла Дімопулос.

Санта Дімопулос із чоловіком Ігорем Кучеренком (Instagram Санти Дімопулос)

Нагадаємо: Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко одружилися у 2015 році. 14 вересня 2019 співачка народила чоловіку доньку Софію. До речі, артистка також виховує 12-річного сина Даніеля – дитину від попереднього шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська напередодні старту проєкту каналу "1+1" "Майже колишні", розповіла, як пережила розлучення з пластичним хірургом Едгаром. А також дала поради жінкам, як не "зламатися" після важкого розставання.