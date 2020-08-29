МоваЯзык

Топтеми:

Екссолістка "ВІА Гри" поділилася рецептами щасливого шлюбу

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
4,5 т.
Екссолістка 'ВІА Гри' поділилася рецептами щасливого шлюбу

Екссолістка "ВІА Гри" поділилася рецептами щасливого шлюбу (Instagram Санти Дімопулос).

Українська співачка, модель та екссолістка гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос напередодні старту проєкту каналу "1+1" "Майже колишні" поділилася своїми рецептами щасливого шлюбу. Артистка вже 5 років перебуває в сімейному союзі з бізнесменом Ігорем Кучеренком.

Про це йшла мова в інтерв'ю сайту ТСН.ua. За словами Дімопулос, секрет щасливих та гармонійних відносин полягає в постійному спілкуванні з партнером, прояві тактильності, наявності спільних інтересів та у спільному розвитку.

"По-перше, це спілкування зі своїм чоловіком – з відкритим серцем та повним кохання. По-друге, у стосунках дуже важлива тактильність – обійми, поцілунки. Саме вони надають відчуття близькості й безпеки для жінки. Щоб ваш шлюб був міцним та щасливим, у кожного партнера повинні бути свої інтереси та свій особистий простір – нам всім іноді важливо побути наодинці з собою. Але водночас, якщо ви пара або чоловік та дружина, у вас повинні бути й спільні інтереси, адже сім'я одне ціле. Щоб з роками ваші стосунки не згасали, необхідно над ними працювати щодня: розвиватися духовно, розумово і фізично, а головне – робити це разом", – розповіла Дімопулос.

Санта Дімопулос із чоловіком Ігорем Кучеренком (Instagram Санти Дімопулос)

Санта Дімопулос із чоловіком Ігорем Кучеренком (Instagram Санти Дімопулос)

Нагадаємо: Санта Дімопулос та Ігор Кучеренко одружилися у 2015 році. 14 вересня 2019 співачка народила чоловіку доньку Софію. До речі, артистка також виховує 12-річного сина Даніеля – дитину від попереднього шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка, солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська напередодні старту проєкту каналу "1+1" "Майже колишні", розповіла, як пережила розлучення з пластичним хірургом Едгаром. А також дала поради жінкам, як не "зламатися" після важкого розставання.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Українашоу-бизнесшоуСанта Дімопулос
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди