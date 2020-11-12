Екссолістка "Тату" Юлія Волкова заразилася коронавірусом

Російська співачка, колишня солістка попгурту "Тату" Юлія Волкова заразилася коронавірусом.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, 35-річна знаменитість перебуває зараз на домашньому карантині під наглядом лікарів.

Юлія Волкова пройшла кастинг і стала учасницею гурту "Тату" у 1999 році, коли їй було 14 років. Участь у цьому проєкті принесла співачці та її напарниці по дуету Олені Катіній шалену популярність. У березні 2009 року менеджмент гурту оголосив про припинення його роботи в повномасштабному режимі. Причиною стало те, що Юлія конфліктувала з продюсером Борисом Ренським.

У 2016 році стало відомо, що Волкова поборола онкологічне захворювання: у 2012 році їй діагностували рак щитоподібної залози.

Раніше OBOZREVATEL розповів, чим зараз займається колишня солістка попгурту "Тату" Юлія Волкова і як вона змінилася з часів початку своєї кар'єри.