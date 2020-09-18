Екссолістка "Ленінграда" Юлія Коган вдруге стала мамою. Фото

Російська співачка, екссолістка гурту "Ленінград" Юлія Коган вдруге стала мамою. Артистка народила доньку.

Радісною новиною Коган поділилася на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши спільний знімок з новонародженим малятком.

"Карантин провела з користю!" – підписала співачка зворушливий кадр.

Для шанувальників поповнення в зірковому сімействі стало великою несподіванкою. Співачка жодного разу не згадала про вагітність, а в мережі демонструвала фото зі стрункою фігурою.

"Ух ти! Як ви нас приємно здивували! Здоров'я вам!", "Юля, мої вітання вашій родині з поповненням! Здоров'я малюкові та мамі!", "Ось несподівано! Вітаю!", "Юля, вітаю вас з Антоном! Ви – молодці! " – написали люди.

Нагадаємо, що разом з чоловіком Антоном Бутом екссолістка "Ленінграда" виховує шестирічну доньку Лізу. Другу спадкоємицю батьки вирішили назвати Євою. Як вдалося з'ясувати журналістам видання Starhit, зірка народила ще 4 вересня в одному з пологових будинків Санкт-Петербурга.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, 35-річна зірка Comedy Club Марина Кравець вперше стала мамою. Вона народила дівчинку в одній з московських клінік.