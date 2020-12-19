Екссолістка "Ленінграда" назвала питання Шнурова Путіну відверто дурним
Колишня солістка російського гурту "Ленінград" Аліса Вокс прокоментувала виступ Сергія Шнурова перед президентом Росії Володимиром Путіним.
Як повідомила співачка для видання "Підйом" вона розчарувалася в Шнурові. Вона назвала його питання для Путіна марною тратою часу. До того ж Вокс уточнила, що колишній Шнуров повів би себе зовсім по-іншому.
"Від тієї людини, які я знала, майже нічого не залишилося. <...> Шкода, напевно, що витратили час конференції на два відверто дурних питання. Жоден з них не є ні гострим, ні важливим, ні соціально корисним", – заявила артистка.
Крім того, екссолістка також зазначила, що сарказм Шнурова в сторону політиків, завжди був лише артистичним амплуа. Також Вокс заявила, що ніхто не повірить у щирість бунтаря, "коли у тебе зуби за 15 мільйонів".
Варто зазначити, що користувачі мережі на питання Шнурова Путіну були здивовані. Деякі навіть назвали артиста "боягузом", оскільки в інтерв'ю для Юрія Дудя він говорив зовсім інше.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Сергій Шнуров жорстко висловився про президента Росії Володимира Путіна. Він зробив це в своєму творі, яке опублікував в Instagram.