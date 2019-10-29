"Вірю, що все буде добре": екссолістка "Серебра" зробила заяву після чуток про серцевий напад Фадєєва

Російська співачка Ольга Серябкіна, ексучасниця гурту "Серебро" прокоментувала стан продюсера Максима Фадєєва, який переніс інфаркт.

Так, зірка натякнула, що проблеми у її друга і наставника дійсно були, але тепер вона вірить, що "все буде добре". Про це Серябкіна повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Максим Фадєєв і Ольга Серябкіна Фото з Instagram

"З самого ранку багато хто питає мене про стан Макса, якихось моїх переживаннях... Я не давала відповіді нікому. Це не ті теми, які хочеться обговорювати і виносити на огляд. Скажу тільки, що потрібно берегти себе. У житті головна цінність — здоров'я. Вірю, що все буде добре", — написала Ольга.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ольга Серябкіна розповіла про роман з колишньою колегою з гурту "Серебро" Оленою Темниковою. Таким чином вона відповіла на чутки, які розпустила екскоханка, що зустрічалася з продюсером колективу Максимом Фадєєвим.

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