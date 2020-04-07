Екссоліста гурту "На-На" побили в Москві

Першого соліста російського поп-гурту "На-На" Валерія Юріна побили у власній квартирі в Москві.

Про це повідомляє Telegram-канал Mash. За словами інсайдерів, в будинок до 53-річного артиста прийшли невідомі й після сварки вдарили його по голові.

Валерій Юрін Фото: starhit.ru

Зазначається, що медики діагностували у Юріна забій голови та струс. Його відвезли в лікарню, але від госпіталізації артист відмовився. До речі, деталі інциденту зараз з'ясовує поліція.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Санкт-Петербурзі жорстоко побили актора серіалу "Мажор". У 29-річного Марка Коваля діагностували безліч гематом на обличчі та закриту черепно-мозкову травму.

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