Екссоліст ТНМК вступився за українську мову і назвав скандал з McDonald's "маячнею"

люди 16:48, 16.06.2020

Український музикант, колишній соліст гурту ТНМК Едуард "Діля" Приступа відреагував на мовний скандал з McDonald's.

Своєю думкою він поділився у Facebook, зібравши лайки та схвальні коментарі від однодумців.

"Що до Мови. Не розумію, невже сьогодні на цьому можна й досі хайпувати і хитати мізки людей?... Жесть. Мене завжди дивував переклад у МАУ з української на російську і аж потім англійську... Все дивно і дико. Так, люди розмовляють в Україні і російською, і рідною, і суржиком і, і, і... Але я не зустрічав жодної людини з українським паспортом, яка б не могла прочитати меню в ресторані, подивитись кіно українською по ТВ чи в кінотеатрі, послухати радіо, придбати овочі, фрукти, чи іншу їжу в маркеті, прочитати і зрозуміти цінник, чи допомогти дитині з домашнім завданням у школі...Тому все це знов роздмухується, а нєокрєпші уми населення ведуться на цю маячню, на проблему, якої насправді немає!... (орфографія і пунктуація авторські, – ред.)" – написав Едуард на своїй сторінці в мережі.

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Читачі Ділі погодилися з його думкою і написали йому: "Згоден з тобою", "Я без паспорта, але усе розумію... ", "Проблема вигадана".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко заявила, що глядачі краще дивляться контент російською мовою. Вона розкритикувала квоти на українському ТБ для державної мови.

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