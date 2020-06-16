Екссоліст ТНМК вступився за українську мову і назвав скандал з McDonald's "маячнею"

Український музикант, колишній соліст гурту ТНМК Едуард "Діля" Приступа відреагував на мовний скандал з McDonald's.

Своєю думкою він поділився у Facebook, зібравши лайки та схвальні коментарі від однодумців.

"Що до Мови. Не розумію, невже сьогодні на цьому можна й досі хайпувати і хитати мізки людей?... Жесть. Мене завжди дивував переклад у МАУ з української на російську і аж потім англійську... Все дивно і дико. Так, люди розмовляють в Україні і російською, і рідною, і суржиком і, і, і... Але я не зустрічав жодної людини з українським паспортом, яка б не могла прочитати меню в ресторані, подивитись кіно українською по ТВ чи в кінотеатрі, послухати радіо, придбати овочі, фрукти, чи іншу їжу в маркеті, прочитати і зрозуміти цінник, чи допомогти дитині з домашнім завданням у школі...Тому все це знов роздмухується, а нєокрєпші уми населення ведуться на цю маячню, на проблему, якої насправді немає!... (орфографія і пунктуація авторські, – ред.)" – написав Едуард на своїй сторінці в мережі.

скріншот

Читачі Ділі погодилися з його думкою і написали йому: "Згоден з тобою", "Я без паспорта, але усе розумію... ", "Проблема вигадана".

скріншот

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, ведуча телеканалу NewsOne Діана Панченко заявила, що глядачі краще дивляться контент російською мовою. Вона розкритикувала квоти на українському ТБ для державної мови.