Колишній соліст популярного російського гурту "Руки вверх" Олексій Потєхін вдруге став батьком – у нього народилася донька.

Про поповнення в родині артист повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з новонародженою і дружиною Оленою.

Олексій Потєхін вдруге став батьком Фото: instagram/potekhinalex

Олексій Потєхін з дружиною і доньками Фото: instagram/potekhinalex

Зазначимо, що користувачі в коментарях до публікації стали вітати новоспеченого батька.

"Олексій, вітаю! Ви молодці", "Вітаю, Олексію", "Зростайте здоровенькі та щасливі", "Веселі, вітаю тебе від душі. Щастя твоїй чудовій родині", "Наші вітання! Руки вверх", – написали люди.

Нагадаємо, що для Олексія це другий шлюб. Коли він ще був учасником популярного гурту, то одружився з танцівницею Іриною Томіловою. Правда, шлюб протримався всього два роки. У 2009 році він одружився з Оленою, яка у 2010-му народила йому доньку Марію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний голлівудський актор Річард Гір втретє став батьком.