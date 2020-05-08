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9 травня • оновлено в 01:09
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Екссоліст "Руки вверх" Олексій Потєхін вдруге став батьком: перші фото дитини

1.1т
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Колишній соліст популярного російського гурту "Руки вверх" Олексій Потєхін вдруге став батьком – у нього народилася донька.

Про поповнення в родині артист повідомив на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото з новонародженою і дружиною Оленою.

Олексій Потєхін вдруге став батьком

Олексій Потєхін вдруге став батьком

Фото: instagram/potekhinalex

Олексій Потєхін з дружиною і доньками

Олексій Потєхін з дружиною і доньками

Фото: instagram/potekhinalex

Зазначимо, що користувачі в коментарях до публікації стали вітати новоспеченого батька.

"Олексій, вітаю! Ви молодці", "Вітаю, Олексію", "Зростайте здоровенькі та щасливі", "Веселі, вітаю тебе від душі. Щастя твоїй чудовій родині", "Наші вітання! Руки вверх", – написали люди.

Екссоліст "Руки вверх" вдруге став батьком: перші фото дитини
Екссоліст "Руки вверх" вдруге став батьком: перші фото дитини
Екссоліст "Руки вверх" вдруге став батьком: перші фото дитини

Нагадаємо, що для Олексія це другий шлюб. Коли він ще був учасником популярного гурту, то одружився з танцівницею Іриною Томіловою. Правда, шлюб протримався всього два роки. У 2009 році він одружився з Оленою, яка у 2010-му народила йому доньку Марію.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що популярний голлівудський актор Річард Гір втретє став батьком.

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Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу-бизнес шоу
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