Екссоліст Quest Pistols закрутив роман із російською акторкою: фото пари
Антон Савлепов закрутив роман із російською акторкою Іриною Горбачовою.
Український співак, колишній соліст гурту Quest Pistols Антон Савлепов закрутив роман із російською акторкою Іриною Горбачовою.
Про це зізналася кохана музиканта на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши спільний знімок (фото дивіться нижче).
На фото Ірина та Антон тримаються за руки, і актриса не приховує своєї радісної усмішки. Закохані разом відпочивали в Києві. Невідомо, скільки пара зустрічається, проте в червні 2020 року зірка серіалу "Чіки" зворушливо привітала в соцмережі Савлепова з днем народження.
Антон Савлепов з Іриною Горбачовою Instagram @irina_gorbacheva
"З днем народження, хлопчику! Тільки від тебе моя усмішка розпирає мене так, що я схожа на Чеширського Кота. Бажаю тільки одного... зустрічі", – написала Горбачова.
Савлепов із Горбачовою HELLO! Russia
Зазначимо, що зірки раніше вже перебували в шлюбах. Ірина в березні 2015 року вийшла заміж за Григорія Калініна, а в 2018 році вони розлучилися. Антон Савлепов пішов від дружини Юлії декілька місяців тому.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Антон Савлепов заявив, що "краще бути на чверть мертвим, ніж росіянином".