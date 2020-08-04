Екссоліст Quest Pistols закрутив роман із російською акторкою: фото пари

Український співак, колишній соліст гурту Quest Pistols Антон Савлепов закрутив роман із російською акторкою Іриною Горбачовою.

Про це зізналася кохана музиканта на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши спільний знімок (фото дивіться нижче).

На фото Ірина та Антон тримаються за руки, і актриса не приховує своєї радісної усмішки. Закохані разом відпочивали в Києві. Невідомо, скільки пара зустрічається, проте в червні 2020 року зірка серіалу "Чіки" зворушливо привітала в соцмережі Савлепова з днем народження.

Антон Савлепов з Іриною Горбачовою Instagram @irina_gorbacheva

"З днем народження, хлопчику! Тільки від тебе моя усмішка розпирає мене так, що я схожа на Чеширського Кота. Бажаю тільки одного... зустрічі", – написала Горбачова.

Савлепов із Горбачовою HELLO! Russia

Зазначимо, що зірки раніше вже перебували в шлюбах. Ірина в березні 2015 року вийшла заміж за Григорія Калініна, а в 2018 році вони розлучилися. Антон Савлепов пішов від дружини Юлії декілька місяців тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Антон Савлепов заявив, що "краще бути на чверть мертвим, ніж росіянином".