Екссоліст "Ляпіса" Міхалок записав потужне відео із закликом до нових виборів президента Білорусі
Колишній лідер гурту "Ляпис Трубецькой", засновник проєкту BRUTTO Сергій Міхалок записав відеозвернення на підтримку тих, хто протестує проти Олександра Лукашенка. В ньому він зажадав нових виборів президента Білорусі.
Відповідний ролик був опублікований на YouTube-каналі Brutto. За словами Міхалка, вони з колективом не визнають офіційні результати президентських виборів та не вважають "громадянина Лукашенка" "легітимним і законним керівником" країни (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).
"Звичайно ж, ми не визнаємо офіційні результати виборів в нашій рідній Білорусі у 2020 році й вважаємо, що громадянин Лукашенко не є легітимним та законним керівником нашої країни. Ми наполягаємо на нових, чесних, справедливих демократичних виборах", – заявив музикант.
Він також зазначив, що не довіряє "професійним" політикам і вважає, що хорошими кандидатами на виборах були б ті люди, які протягом багатьох років своїми словами та вчинками доводили – вони є патріотами Білорусі. Як приклад він назвав Світлану Алексієвич, Лявона Вольського, Миколу Халезина та Віталія Гуркова.
Крім того, у своєму відеозверненні Міхалок засудив насильство з боку силовиків: за словами музиканта, ті, хто підняв руку на свій народ, повинен сидіти за ґратами.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхалок на своїй сторінці в Instagram поділився фрагментом кліпу BRUTTO на пісню білоруською мовою "Рідний край". Так він показав свою солідарність з учасниками протестів в Білорусі, які борються за демократію.