Екссоліст "Ляпіса" Міхалок висловився щодо протестів у Білорусі

Колишній лідер групи "Ляпис Трубецкой", засновник проєкту BRUTTO Сергій Міхалок уперше наживо прокоментував масові протести у своїй рідній Білорусі.

Як повідомляє "Думська", своє ставлення до цих подій музикант озвучив на початку концерту 12 серпня в одеському клубі "Ібіца". Його промова була досить короткою, проте після неї він виконав символічну пісню "Воины света", яка свого часу стала гімном Революції Гідності (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сергій Міхалок прокоментував протести в Білорусі на концерті в Одесі "Думська"

"Я знаю, що всі наші брати-білоруси – воїни світла, поборють всіх Дартів Вейдерів. Але я тут не для того, щоб геополітичну х**ню розповідати, а для того, щоб співати вам ох**нні пісні", – зазначив Міхалок і більше не повертався до цієї теми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міхалок на своїй сторінці в Instagram поділився фрагментом кліпу BRUTTO на пісню білоруською мовою "Родны край". Так він показав свою солідарність із учасниками протестів у Білорусі, які борються за демократію.