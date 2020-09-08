Екссоліст гурту The Temptations помер від коронавірусу

Колишній вокаліст групи The Temptations Брюс Вільямсон помер від коронавірусу 6 вересня у своєму будинку в Лас-Вегасі (США).

Музиканту було 49 років, повідомляє видання TMZ. Також про смерть музиканта написав його син на своїй сторінці у Facebook.

"Немає слів, щоб описати почуття, які я зараз відчуваю. Я люблю тебе, тату. Спасибі за те, що ти був таким чудовим і люблячим. Молюся Богу, щоб ми зустрілися знову", – написав син співака.

Помер Брюс Вільямсон. Facebook Bruce Alan Williamson Jr.

Нагадаємо, Вільямсон приєднався до колективу The Temptations в 2006 році і продовжував виступати до 2015 року. Він покинув гурт через проблеми з вагою. У колективі його замінив вокаліст Tower of Power Ларрі Брегс.

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