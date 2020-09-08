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Екссоліст гурту The Temptations помер від коронавірусу

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
6,8 т.
Брюс Вільямсон помер від коронавірусу

Брюс Вільямсон помер від коронавірусу. Getty Images

Колишній вокаліст групи The Temptations Брюс Вільямсон помер від коронавірусу 6 вересня у своєму будинку в Лас-Вегасі (США).

Музиканту було 49 років, повідомляє видання TMZ. Також про смерть музиканта написав його син на своїй сторінці у Facebook.

"Немає слів, щоб описати почуття, які я зараз відчуваю. Я люблю тебе, тату. Спасибі за те, що ти був таким чудовим і люблячим. Молюся Богу, щоб ми зустрілися знову", – написав син співака.

Помер Брюс Вільямсон.

Помер Брюс Вільямсон. Facebook Bruce Alan Williamson Jr.

Нагадаємо, Вільямсон приєднався до колективу The Temptations в 2006 році і продовжував виступати до 2015 року. Він покинув гурт через проблеми з вагою. У колективі його замінив вокаліст Tower of Power Ларрі Брегс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше відомий російський актор і сценарист Сергій Колтаков помер у віці 64 років. Він запам'ятався глядачам за такими фільмами та серіалами, як "Стиляги", "Убивча сила", "Легенда про Коловрата".

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