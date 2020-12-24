Екссоліст "Грибів" Юрій Бардаш вдруге став батьком

Юля Ухіна Люди 14:48, 24.12.2020 Оновлено: 14:50, 24.12.2020

Скандальний український музикант, засновник гуртів "Нерви", Quest Pistols та "Гриби" Юрій Бардаш вдруге став батьком. Дружина Єлизавета народила артистові доньку.

Радісною новиною поділився сам Юрій на особистій сторінці в Instagram. Продюсер опублікував фото, на якому він лежить поруч з новонародженою донькою біля каміна. До речі, Бардаш зізнався, що вони з дружиною вирішили назвати дитину Сарою.

"Через покаяння, нам дарується прощення, а значить перетворенню бути. Сара", – написав артист.

Юрій Бардаш з новонародженою донькою
Instagram Юрій Бардаша

Також в соцмережі Бардаша з'явилося фото його дружини з Сарою на руках.

Дружина Бардаша Єлизавета з донькою
Instagram Юрій Бардаша

Нагадаємо, що Юрій та Єлизавета одружилися в серпні цього року. Дівчинка стала першою спільною дитиною пари. У Бардаша також є син Георгій, який народився в шлюбі зі співачкою Луною (Христиною Бардаш) у 2012 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музикант й продюсер Юрій Бардаш заявляв, що шкодує про те, що брав активну участь в Євромайдані.

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