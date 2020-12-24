Екссоліст "Грибів" Юрій Бардаш вдруге став батьком
Скандальний український музикант, засновник гуртів "Нерви", Quest Pistols та "Гриби" Юрій Бардаш вдруге став батьком. Дружина Єлизавета народила артистові доньку.
Радісною новиною поділився сам Юрій на особистій сторінці в Instagram. Продюсер опублікував фото, на якому він лежить поруч з новонародженою донькою біля каміна. До речі, Бардаш зізнався, що вони з дружиною вирішили назвати дитину Сарою.
"Через покаяння, нам дарується прощення, а значить перетворенню бути. Сара", – написав артист.
Також в соцмережі Бардаша з'явилося фото його дружини з Сарою на руках.
Нагадаємо, що Юрій та Єлизавета одружилися в серпні цього року. Дівчинка стала першою спільною дитиною пари. У Бардаша також є син Георгій, який народився в шлюбі зі співачкою Луною (Христиною Бардаш) у 2012 році.
Юрій Бардаш відомий своєю проросійською позицією. Він неодноразово виступав за підтримку російської мови в Україні, а також робив скандальні заяви про війну на Донбасі.
Висловлювання Бардаша про конфлікт на Донбасі в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю спровокували скандал в мережі. Музиканта звинуватили в "зраді України". Після цього Бардаш потрапив в базу організації "Миротворець".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше музикант й продюсер Юрій Бардаш заявляв, що шкодує про те, що брав активну участь в Євромайдані.