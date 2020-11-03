Експомічниця Ротару про тюремний термін через співачку: я не хочу до неї наближатися
Експомічниця української співачки Софії Ротару Ольга Коняхіна докладно розповіла про свій тюремний термін через артистку.
Колишня директорка отримала шість років в'язниці за шахрайство, йдеться на YouTube-каналі передачі "Зірки зійшлися" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Як стало відомо, за спиною у Ротару Коняхіна домовлялася про виступи, а передоплату привласнювала собі. Відзначимо, що вона відсиділа не весь термін, а вийшла на свободу через три роки.
За словами експомічниці, на сьогоднішній день вона живе на зйомних квартирах, а через коронавірус у неї проблеми з роботою.
Також Коняхіна заявила, що зараз не спілкується з Ротару.
"Я не хочу до неї наближатися. Ви мені зараз нагадали, як в колонії йдеш до їдальні, а збоку хтось говорить: "Ну тобі Ротару посилочки-то надсилає?"", – підкреслила ексдиректор.
Вона додала, що над нею не знущалися. Люди вірили, що співачка їй активно допомагає.
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