Експертка "Топмодель по-українськи" про коронавірус: двобічна пневмонія розвинулася за три дні

Fashion-фотографка й експертка проєкту "Супер Топмодель по-українськи" (Новий канал) Соня Плакидюк, яка заразилася коронавірусом, розповіла про симптоми хвороби та своє самопочуття.

Про діагноз Плакидюк дізналася після закінчення зйомок модельного реаліті. Нині фотографка перебуває на самоізоляції та лікується від COVID-19 удома. Усього за кілька днів у неї виникло двобічне запалення легенів. Про це OBOZREVATEL повідомила пресслужба Нового каналу.

"Місць у лікарнях уже немає, тому лікуюся вдома. Хвороба проходить без ускладнень, тому не страшно", – висловилася Соня.

За її словами, захворювання розвивалося досить швидко, а симптоми нагадували грип. Однак через кілька днів у Плакидюк розвинулася пневмонія.

Експертка "СТМПУ" розповіла, як переносить коронавірус. Instagram Соні Плакидюк

"Як я зрозуміла, що захворіла на коронавірус? Почала погано почуватися, при чому специфічно погано. Увечері було дивно, ніби трохи спекотно й відчувалась ломота у спині. Наступного ранку дуже боліло все тіло, особливо голова й очі. Знаєте, як під час грипу, боляче ворушити очима. Потім почала кашляти. Ніс ніби закладено, але без нежитю. На другий день температура піднялася до 38,5 і трималася близько двох діб. Двобічна пневмонія розвинулася за три дні, хоча за відчуттями на пневмонію не схожа", – уточнила експертка модельного проєкту.

Великий дискомфорт Соні приносить відсутність нюху і смаку. За період хвороби у неї навіть з'явилася нова мрія.

"Досі не відчуваю ароматів. Почуваюся, як Жан Батист Гренуй із "Парфумера", у якого не було особистого запаху – нюхаю свою руку, а вона нічим не пахне. Це так дивно! Сумую за запахами дуже. Перебирала в голові, аромат чого хотіла б відчути насамперед, і на думку спало дві позиції: кава та варена ковбаса. Що стосується смаків, то я розрізняю солодке, солоне і трохи кисле. Без тонкощів і аромату. Тобто я розумію, що їм банан, але він просто солодкий, не банановий", – поділилася Плакидюк.

Експертка "СТМПУ" заразилася COVID-19. Instagram Cоні Плакидюк

Самоізоляцію fashion-фотографка проводить із користю і не засмучується. Вона зазначила, що була впевнена – рано чи пізно перехворіє, як і більшість населення планети.

"Читаю книгу "Невигадані історії вигаданих людей" Світлани Ісаєнко – вона про історії пацієнтів психіатричних лікарень. Думаю, за період самоізоляції її подужаю. Взагалі до коронавірусу я ставлюся досить по-філософськи. Вважаю, що захворіла в найкращий для себе час – у короткий проміжок без зйомок. Якби можна було вибрати, коли захворіти, я вибрала б саме цей час. Лежу і нікого до себе не підпускаю – хвилююся за рідних, а з себе – ні. А ще радію, що отримаю імунітет", – підсумувала Соня Плакидюк.

Зазначимо, що, крім Соні Плакидюк, коронавірусом заразилися й інші експерти модельного реаліті – Сергій Нікітюк і ведуча проєкту Алла Костромічова. Прем'єра Суперсезону "Топмодель по-українськи" відбудеться в п'ятницю, 16 жовтня, о 19:00 на Новому каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка світових подіумів і ведуча проєкту "Супер Топмодель по-українськи" Алла Костромічова розповіла про підводні камені модельного бізнесу й розвіяла поширені міфи про моделей.