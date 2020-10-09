Експерти шоу "Топ-модель по-українськи" заразилися коронавірусом

Юля Ухіна Люди 17:59, 9.10.2020

Знаменита українська супермодель, ведуча проєкту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова та експерти шоу – Соня Плакидюк й Сергій Нікітюк заразилися коронавірусом.

Про це на особистій сторінці в Instagram повідомила сама Костромічова. За словами моделі, вони захворіли після того, як дозняти фінал суперсезону "ТМПУ". Зараз знаменитості знаходяться на самоізоляції.

"Коли закінчується щось масштабне, зазвичай ми видихаємо та розслабляємося і в цей момент максимально вразливі. Видно на радощах, що ми все-таки дозняти проєкт і тепер можна відпочити імунітет дав збій. Поки без симптомів, але з позитивним ПЛР сьогодні я приєдналася до своїх колег Соні Плакидюк і Сергію Нікітюку. Тепер у нас у всіх трьох підтверджений COVID-19. Сиджу вдома, п'ю водичку, бо це єдине, де смакові очікування збігаються з реальністю", – заявила вона.

Алла Костромічова заразилася коронавірусом
Instagram Алли Костромічової

Пізніше Соня Плакидюк також підтвердила зараження COVID-19. Вона додала, що у неї пропали нюх і смаки.

"Котики! Ми з Аллою і Сергієм трималися, щоб дозняти для вас суперсезон "ТМПУ", і буквально відразу після фіналу вирушили на карантин. У нас підтверджений COVID-19, лежимо на самоізоляції та намагаємося згадати як пахне яблуко. Хто в курсі, як скоро повернеться нюх і смаки?" – написала вона.

Соня Плакидюк заразилася коронавірусом
Instagram Соні Плакидюк
Соня Плакидюк, Сергій Нікітюк та Алла Костромічова
Instagram Соні Плакидюк

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російська відеоблогерка Іда Галич та її чоловік Алан Басієв захворіли на коронавірус.

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