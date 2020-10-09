Експерти шоу "Топ-модель по-українськи" заразилися коронавірусом

Знаменита українська супермодель, ведуча проєкту "Топ-модель по-українськи" Алла Костромічова та експерти шоу – Соня Плакидюк й Сергій Нікітюк заразилися коронавірусом.

Про це на особистій сторінці в Instagram повідомила сама Костромічова. За словами моделі, вони захворіли після того, як дозняти фінал суперсезону "ТМПУ". Зараз знаменитості знаходяться на самоізоляції.

"Коли закінчується щось масштабне, зазвичай ми видихаємо та розслабляємося і в цей момент максимально вразливі. Видно на радощах, що ми все-таки дозняти проєкт і тепер можна відпочити імунітет дав збій. Поки без симптомів, але з позитивним ПЛР сьогодні я приєдналася до своїх колег Соні Плакидюк і Сергію Нікітюку. Тепер у нас у всіх трьох підтверджений COVID-19. Сиджу вдома, п'ю водичку, бо це єдине, де смакові очікування збігаються з реальністю", – заявила вона.

Пізніше Соня Плакидюк також підтвердила зараження COVID-19. Вона додала, що у неї пропали нюх і смаки.

"Котики! Ми з Аллою і Сергієм трималися, щоб дозняти для вас суперсезон "ТМПУ", і буквально відразу після фіналу вирушили на карантин. У нас підтверджений COVID-19, лежимо на самоізоляції та намагаємося згадати як пахне яблуко. Хто в курсі, як скоро повернеться нюх і смаки?" – написала вона.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, російська відеоблогерка Іда Галич та її чоловік Алан Басієв захворіли на коронавірус.