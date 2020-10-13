Ексохоронець "ВІА Гри" розповів, як почався роман Брежнєвої і Меладзе

Ексохоронець гурту "ВІА Гра" Сергій розповів подробиці про роман співачки Віри Брежнєвої та продюсера Костянтина Меладзе. За його словами, артистка зачарувала його з першого погляду.

Чоловік також повідомив, що саме він "звів" пару. Сергій умовив Меладзе запросити Брежнєву на кастинг і вже на третій день та поїхала на гастролі. Про це йшлося в інтерв'ю для програми "Українські сенсації" на каналі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли вона увійшла, у нього навіть, по-моєму, окуляри впали... На третій день – поїхала на гастролі. З того дня вона вже не віталася зі мною. Характер Віри я "вкурив" відразу", – сказав Сергій.

Колишній охоронець групи "ВІА Гра" Сергій. Скріншот відео

Ексохоронець зазначив, що співачка готова на все, щоб домогтися свого. Так, за словами Сергія, Брежнєва навіть пригрозила Меладзе, що покине його, якщо він почне продюсувати співачку Поліну Гагаріну. І в результаті він все-таки відмовився від контракту.

Нагадаємо, Віра Брежнєва вийшла заміж за Костянтина Меладзе в 2015 році. Торжество пройшло в Італії в Форті-дей-Мармі (Тоскана).

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віра Брежнєва презентувала нову пісню, яку присвятила своїм рідним сестрам. Прем'єра викликала суперечки в мережі.