Ексохоронець "ВІА Гри" розповів, як почався роман Брежнєвої і Меладзе

Ексохоронець гурту "ВІА Гра" Сергій розповів подробиці про роман співачки Віри Брежнєвої та продюсера Костянтина Меладзе. За його словами, артистка зачарувала його з першого погляду.

Чоловік також повідомив, що саме він "звів" пару. Сергій умовив Меладзе запросити Брежнєву на кастинг і вже на третій день та поїхала на гастролі. Про це йшлося в інтерв'ю для програми "Українські сенсації" на каналі "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Коли вона увійшла, у нього навіть, по-моєму, окуляри впали... На третій день – поїхала на гастролі. З того дня вона вже не віталася зі мною. Характер Віри я "вкурив" відразу", – сказав Сергій.

Ексохоронець зазначив, що співачка готова на все, щоб домогтися свого. Так, за словами Сергія, Брежнєва навіть пригрозила Меладзе, що покине його, якщо він почне продюсувати співачку Поліну Гагаріну. І в результаті він все-таки відмовився від контракту.

Нагадаємо, Віра Брежнєва вийшла заміж за Костянтина Меладзе в 2015 році. Торжество пройшло в Італії в Форті-дей-Мармі (Тоскана).

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Віра Брежнєва презентувала нову пісню, яку присвятила своїм рідним сестрам. Прем'єра викликала суперечки в мережі.