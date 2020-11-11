Ексохоронець Джолі та Пітта розкрив їхній головний страх
Колишній охоронець голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Марк Біллінґем розповів про головний страх знаменитостей.
За його словами, найбільше зірки переживали, що їхніх дітей можуть викрасти, і дуже серйозно ставилися до їхнього оточення, пише "Woman's Day".
"Працювати з такими відомими людьми було чудово. Я багато чого навчився в них, вони багато чого навчилися в мене, і принадність спільної роботи полягала у взаємній повазі", – повідомив Марк.
Також він додав, що єдине, що його дивувало в поведінці артистів, це "те, що в них був час на все – від сімейного життя до роботи та благодійності".
Як повідомляв OBOZREVATEL, 56-річний голлівудський актор Бред Пітт розлучився зі своєю коханою 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральскі.