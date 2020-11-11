Ексохоронець Джолі та Пітта розкрив їхній головний страх

Софія Ковнір Люди 21:21, 11.11.2020 Оновлено: 22:00, 11.11.2020

Колишній охоронець голлівудських акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Марк Біллінґем розповів про головний страх знаменитостей.

За його словами, найбільше зірки переживали, що їхніх дітей можуть викрасти, і дуже серйозно ставилися до їхнього оточення, пише "Woman's Day".

"Працювати з такими відомими людьми було чудово. Я багато чого навчився в них, вони багато чого навчилися в мене, і принадність спільної роботи полягала у взаємній повазі", – повідомив Марк.

Марк Біллінґем розповів про головний страх Анджеліни Джолі і Бреда Пітта
PeopleTalk

Також він додав, що єдине, що його дивувало в поведінці артистів, це "те, що в них був час на все – від сімейного життя до роботи та благодійності".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 56-річний голлівудський актор Бред Пітт розлучився зі своєю коханою 27-річною німецькою моделлю Ніколь Потуральскі.

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