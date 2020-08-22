Ексміністр Нищук про смерть дружини: це був дуже страшний удар

Ольга Веркалець Люди 12:12, 22.08.2020

Український актор, ексміністр культури Євген Нищук зізнався, що важко пережив втрату своєї дружини Оксани Батько-Нищук, яка померла в 2016 році.

Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". За його словами, хоч Оксана і хворіла, але смерть акторки ніхто не очікував.

"Це був дуже страшний удар. Для сина досі це дуже болюча тема. Олекса намагався триматися. Я розклеювався, потім намагався зібратися саме заради нього. А на дев'ятий день син обійняв мене, і ми вдвох, одягнені, спали на підлозі. Олекса не відпускав мене і говорив, що боїться мене втратити, що у нього більше немає нікого рідніше, ніж я", – поділився актор.

Оксана Батько-Нищук померла в 2016 році
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Також Нищук згадав, як вперше виступав після смерті дружини у виставі "Три товариші". Тоді зі сцени він оплакував не тільки втрату героя Ремарка, але й свою.

Нагадаємо, Оксана Батько-Нищук народилася в 1973 році в Коломиї Івано-Франківської області. Вперше виступила в театрі в ролі Мавки у виставі "Лісова пісня". 43-річна акторка померла у ніч на 7 жовтня 2016 року. Згодом Нищук пояснив, що в його дружини виник психологічний надлам, пов'язаний з відсутністю нових сценічних ролей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медсестра травматологічного відділення лікарні в Москві, де лежала покійна співачка Валентина Легкоступова, зізналася, що журналісти хотіли купити фото мертвої артистки за 500 тисяч рублів (185 тисяч гривень).

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