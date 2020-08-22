МоваЯзык

Топтеми:

Ексміністр Нищук про смерть дружини: це був дуже страшний удар

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
3,2 т.
Євген Нищук розповів, як пережив втрату дружини

Євген Нищук розповів, як пережив втрату дружини. slovoidilo.ua

Український актор, ексміністр культури Євген Нищук зізнався, що важко пережив втрату своєї дружини Оксани Батько-Нищук, яка померла в 2016 році.

Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна". За його словами, хоч Оксана і хворіла, але смерть акторки ніхто не очікував.

"Це був дуже страшний удар. Для сина досі це дуже болюча тема. Олекса намагався триматися. Я розклеювався, потім намагався зібратися саме заради нього. А на дев'ятий день син обійняв мене, і ми вдвох, одягнені, спали на підлозі. Олекса не відпускав мене і говорив, що боїться мене втратити, що у нього більше немає нікого рідніше, ніж я", – поділився актор.

Оксана Батько-Нищук померла в 2016 році

Оксана Батько-Нищук померла в 2016 році 112 Україна

Також Нищук згадав, як вперше виступав після смерті дружини у виставі "Три товариші". Тоді зі сцени він оплакував не тільки втрату героя Ремарка, але й свою.

Нагадаємо, Оксана Батько-Нищук народилася в 1973 році в Коломиї Івано-Франківської області. Вперше виступила в театрі в ролі Мавки у виставі "Лісова пісня". 43-річна акторка померла у ніч на 7 жовтня 2016 року. Згодом Нищук пояснив, що в його дружини виник психологічний надлам, пов'язаний з відсутністю нових сценічних ролей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медсестра травматологічного відділення лікарні в Москві, де лежала покійна співачка Валентина Легкоступова, зізналася, що журналісти хотіли купити фото мертвої артистки за 500 тисяч рублів (185 тисяч гривень).

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

УкраїнасмертьЄвген НищукОксана Батько-Нищук
Поділитися в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди