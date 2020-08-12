Екслідер "Ляписа" Міхалок вперше відреагував на протести в Білорусі

Білоруський музикант, лідер гурту Brutto і колективу "Ляпис Трубецкой", який розпався, Сергій Міхалок вперше відреагував на протести в Білорусі, які тривають вже четвертий день через попередні результати виборів президента.

48-річний співак на своїй сторінці в Instagram поділився фрагментом кліпу Brutto на пісню білоруською мовою "Родны край" (відео дивіться нижче).

Окрім назви пісні, Міхалок більше нічого не написав у своїй публікації. Артист також поширив кліп на своїй сторінці у Facebook. Користувачі соцмережі неоднозначно відреагували на вчинок музиканта. Шанувальники звинуватили його в тому, що він не підтримує білорусів під час важливих подій у країні, на які знаменитість так довго чекав.

"Це все, що ви можете сказати, щодо цієї ситуації?", "І це замість публічної заяви хоча б? Замість підтримки свого народу, який бореться зараз за "Freedom Belarus", "Слухайте записи відчайдуха та революціонера Міхалка, бо таким він лишився в минулому, шкода. Я надихався на Майдані та на війні його творчістю", – написали в коментарях.

Facebook Сергей Михалок Скриншот коментарів

Facebook Сергей Михалок Скриншот коментарів

Facebook Сергей Михалок Скриншот коментарів

Нагадаємо, співак активно підтримував українців під час Євромайдану. Його пісня "Воины света" стала гімном Революції гідності. 2015 року музикант отримав посвідку на постійне проживання в Україні.

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