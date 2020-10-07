Ексколега Маркл із "Форс-мажорів" зізнався, чому вони не спілкуються

Американський актор Патрік Джей Адамс, який зіграв коханого героїні Меган Маркл у серіалі "Форс-мажори", розповів, які у них стосунки з колишньою колегою і чому він боїться телефонувати їй.

Подробицями артист поділився в ефірі Radio Times, передає видання People. За словами Патріка, останній раз вони контактували з Меган після появи в їхніх сім'ях дітей. Зараз же вони припинили спілкування. Адамс зазначив, що хотів би відновити дружбу з Маркл, однак не знає, як прорвати між ними побудовані стіни.

"Відверто кажучи, я думаю, що я наляканий. Я не сумніваюся, що можу в будь-який момент зняти трубку і зателефонувати їй, але я не знаю, що сказати... Після народження у кожного з нас дітей ми відправили один одному подарунки й повідомлення з привітаннями. Але я думаю, що це просто чистий страх. Мене лякає думка про те, щоб прорватися крізь будь-які побудовані між нами стіни та просто поговорити про це", – заявив він.

Меган Маркл та Патрік Джей Адамс movies.yahoo.com.tw

Адамс також додав, що йому важко спостерігати за посиленою увагою ЗМІ до Меган відтоді, як вона покинула серіал "Форс-мажори" та вийшла заміж за принца Гаррі.

"Знаючи, що в серці Меган, і знаючи, якою жалісливою вона може бути, на це важко дивитися. Тому що хочеться, щоб твоїй подрузі просто дали спокій і вона спокійно продовжувала займатися своїм життям", – підсумував Патрік.

Меган Маркл та Патрік Джей Адамс imbd.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, принц Гаррі та його дружина Меган Маркл погодилися зніматися в реаліті-шоу про їхнє життя, домовившись зі стрімінговим сервісом Netflix. Камери телеоператорів будуть слідувати за герцогами Сассекськими протягом трьох місяців.