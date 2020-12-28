Екскоханця Заворотнюк Жигунова госпіталізували з COVID-19: як почувається актор

Російський актор і продюсер Сергій Жигунов заразився коронавірусом. Його госпіталізували в спеціальний госпіталь міста Ялта.

Відповідний пост артист опублікував на своїй сторінці в Instagram. За словами Жигунова, його чекає найбільш незвичайний Новий рік у житті.

Актор повідомив, що через хворобу він не відчуває запахи та смаки. Крім того, знаменитість подякував медикам лікарні, в якій він перебуває.

Сергія Жигунова госпіталізували з коронавірусом Instagram Жигунова

"Дякую їм, тому що невідомо, чим би закінчилося", – зазначив Жигунов.

Також кінозірка розповів, що зараз його стан "важко описати".

Жигунов перебуває в лікарні в місті Ялта Instagram Жигунова

Нагадаємо, Сергій Жигунов – це радянський і російський актор кіно і телебачення, кінорежисер, продюсер. Заслужений артист Російської Федерації. Президент "Гільдії акторів кіно Росії" з 2000 до 2004 року.

Відомий ролями у фільмах "Гардемарини, вперед!", "Серця трьох" і багатьох інших, а також роллю в телесеріалі "Моя прекрасна няня".

Жигунов з 2006 року до травня 2008 року зустрічався з акторкою Анастасією Заворотнюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Жигунов розлучився з дружиною заради "копії" Анастасії Заворотнюк. Він остаточно оформив розлучення з Вірою Новіковою, з якої перебував у шлюбі з 2009 року.