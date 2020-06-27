Екскоханий Волочкової подав на балерину до суду: вимагає 130 млн
Колишній бойфренд Анастасії Волочкової, бізнесмен Владислав Фоменко подав на неї до суду і вимагає відшкодувати йому 130 мільйонів рублів. Так, чоловік заявив, що балерина використовувала його "з метою безпідставного збагачення".
Про це повідомляє "Комсомольская правда". У позовному документі Фоменко повідомив, що у 2014 році жив разом з Волочковою і допоміг їй зробити ремонт в новому будинку, вартість якого склала 30 мільйонів рублів. Однак, коли роботи були майже завершені, п'яна балерина вигнала робітників та розірвала відносини з Фоменко. В результаті будівельна бригада виставила рахунки бізнесменові.
"Я потрапив в боргову кабалу і повинен був знаходити гроші будь-яким способом. Результатом ситуації, що склалася стали мої проблеми з законом", – написав Фоменко. Саме через цю ситуацію, як стверджує підприємець, його засудили до 2,5 року позбавлення волі за шахрайство.
У свою чергу Волочкова звинуватила його у брехні та заявила, що він психічно хворий. За словами Фоменка, з нього зробили посміховисько, це завдало йому шкоди та страждання, внаслідок чого у чоловіка почалася затяжна депресія. За відшкодування моральної шкоди бізнесмен зажадав ще 100 мільйонів рублів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Владислав Фоменко заявляв, що Анастасія Волочкова була вагітна від нього. Він також зізнавався, що намагався дізнатися у балерини, де їхня дитина, адже вони розійшлися ще до її появи на світ.