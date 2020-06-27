Екскоханий Волочкової подав на балерину до суду: вимагає 130 млн

Колишній бойфренд Анастасії Волочкової, бізнесмен Владислав Фоменко подав на неї до суду і вимагає відшкодувати йому 130 мільйонів рублів. Так, чоловік заявив, що балерина використовувала його "з метою безпідставного збагачення".

Про це повідомляє "Комсомольская правда". У позовному документі Фоменко повідомив, що у 2014 році жив разом з Волочковою і допоміг їй зробити ремонт в новому будинку, вартість якого склала 30 мільйонів рублів. Однак, коли роботи були майже завершені, п'яна балерина вигнала робітників та розірвала відносини з Фоменко. В результаті будівельна бригада виставила рахунки бізнесменові.

Анастасія Волочкова та Владислав Фоменко (джерело – kp.ru)

"Я потрапив в боргову кабалу і повинен був знаходити гроші будь-яким способом. Результатом ситуації, що склалася стали мої проблеми з законом", – написав Фоменко. Саме через цю ситуацію, як стверджує підприємець, його засудили до 2,5 року позбавлення волі за шахрайство.

У свою чергу Волочкова звинуватила його у брехні та заявила, що він психічно хворий. За словами Фоменка, з нього зробили посміховисько, це завдало йому шкоди та страждання, внаслідок чого у чоловіка почалася затяжна депресія. За відшкодування моральної шкоди бізнесмен зажадав ще 100 мільйонів рублів.

Владислав Фоменко подав позов до суду (джерело – kp.ru)

Владислав Фоменко подав позов до суду (джерело – kp.ru)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Владислав Фоменко заявляв, що Анастасія Волочкова була вагітна від нього. Він також зізнавався, що намагався дізнатися у балерини, де їхня дитина, адже вони розійшлися ще до її появи на світ.